Das Osnabrücker Ehepaar Antje Starch und René Pessel erfüllen sich den Traum von einem amerikanischen Holzhaus. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Vorurteile und bürokratische Hürden Ehepaar erfüllt sich den Traum vom amerikanischen Haus in Melle Von Ina Wemhöner | 21.10.2022, 06:04 Uhr

Am Ende der kleinen Siedlung in Eicken-Bruche wundern sich Anwohner und Spaziergänger bereits seit Monaten über ein neues Wohnhaus, dass sich durch seine weiße Holzverkleidung, Dachschindeln und Veranda am Eingang deutlich von den anderen Häusern abhebt. Das Osnabrücker Ehepaar Antje Starch und René Pessel haben uns erzählt, warum sie sich für den Bau eines amerikanischen Hauses in Melle entschieden haben.