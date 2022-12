Vorweihnachtsstimmung beim Ehemaligentreffen auf dem Platz vorm Meller Rathaus. Foto: Webcam Werbegemeinschaft Melle City up-down up-down Party in der Innenstadt Ehemaligentreffen in Melle: Fast 1000 Leute stimmen sich auf Weihnachten ein und | 24.12.2022, 14:48 Uhr Von Ronja Ackermann Karsten Grosser | 24.12.2022, 14:48 Uhr

Das Ehemaligentreffen am 23. Dezember in den Kneipen der Meller Innenstadt ist längst Tradition. Mittlerweile ist es aber auch eine große Freiluftparty für Jugend und Junggebliebene. Am Freitagabend kamen knapp 1000 Leute in die City.