Seltener Anblick: Die Feierhalle wird entkernt. Dazu ist ein Minibagger im Einsatz. Guido Kunze, Frithjof Look und Jutta Dettmann (von links) machen sich ein Bild von den Umbauarbeiten in der ehemaligen Jugendherberge. FOTO: Simone Grawe Stadt investiert 3,8 Millionen Euro Das macht ein Minibagger in der früheren Meller Jugendherberge Von Simone Grawe | 17.02.2022, 17:46 Uhr

Die Deadline steht: Am 1. August 2023 soll die Kindertagesstätte in der ehemaligen Jugendherberge eröffnet werden. Die Umbauarbeiten haben in dieser Woche begonnen. Für die Mitarbeiter des Baubetriebsdienstes ist dies mit einem spektakulären Arbeitsauftrag verbunden, denn in der ehemaligen Feierhalle ist in diesen Tagen ein Minibagger im Einsatz.