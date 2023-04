Ohne seinen Vorstandsposten haben Eberhard und Helga Splete jetzt mehr Zeit für andere Dinge. Foto: Christina Wiesmann up-down up-down Ehrung für besondere Verdienste Angepackt und durchgezogen: Eberhard Splete war lange Chef im Meller Traktorenmuseum Von Christina Wiesmann | 17.04.2023, 16:40 Uhr

Er ist ein Mann der Tat: Elf Jahre lang war Eberhard Splete aus Bad Essen Chef des Meller Traktorenmuseums am Meesdorfer Bergsiek. Was er in dieser Zeit bewegt hat und warum für ihn im vergangenen Sommer Schluss war, hat er im Gespräch verraten.