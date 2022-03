Das Ausflugsziel der Saurierspuren hat André Grube in die Süßigkeitenabteilung verlegt. FOTO: Conny Rutsch Überall Melle-Bezüge E-Center in Melle-Gerden jetzt ein Marktkauf: Das ist neu Von Conny Rutsch | 30.03.2022, 17:19 Uhr

Nach elf Monaten Umbau und Renovierung ist aus dem bisherigen Edeka-Center in Gerden der größte Edeka-basierte Einkaufsmarkt in Melle geworden: Der neue Marktkauf ist nun fertig. Am Donnerstag ist offizielle Neueröffnung.