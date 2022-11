Die Petri-Kantorei freut sich auf das erste Konzert nach der pandemiebedingten Pause. Foto: Wolf-Günther Schlenstedt up-down up-down Erstes Konzert der Kantorei nach der Pandemie Dvořáks Messe erklingt am Samstag in der Meller St. Petrikirche Von noz.de | 16.11.2022, 15:02 Uhr

Antonín Dvořáks Messe in D-Dur wird am Samstag, 19. November, um 18 Uhr in St. Petri in Melle aufgeführt. Für die Kantorei Petri ist es das erste Konzert nach der Pandemie.