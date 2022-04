Im Dorf heißt er nur noch „der Mordhof“: Der einsam gelegene Hof der Danners wurde zum Schauplatz eines furchtbaren Verbrechens. Vom alten Hofherrn bis zum Enkel in der Wiege blieb niemand von der Hand des Mörders verschont. In ihrem Roman verlegte Autorin Andrea Maria Schenkel das historisch verbürgte Geschehen aus den 20er- in die 50er-Jahre. Aus ihrem monologlastigen Bestseller schufen Maya Fanke und Doris Happl eine Bühnenfassung, die an Akteure wie Publikum gleichermaßen hohe Ansprüche stellte. Denn inmitten des von Bühnenbildner Wolfgang Menardi aufgetürmten Mobiliars präsentierte sich in der Regie von Maya Fanke keine kriminalistisch-stringente Tätersuche. Vielmehr bildete der sechsfache Mord gleichsam den Katalysator, der unbequeme Wahrheiten und finstere Geheimnisse ans Licht holte. Collageartig schoben sich dazu Aussagen, Erinnerungen und Vermutungen, Gesprächsfetzen und Gerüchte in kurzen Spielsequenzen und Erzählpassagen an- und ineinander. Eine bemerkenswerte Leistung boten dabei die acht Schauspieler, die teilweise innerhalb von Minuten in insgesamt 20 verschiedene Rollen schlüpften und ihnen ohne große Kostümwechsel charaktervollen Ausdruck verliehen. Gemeinsam zeichneten sie im fortwährenden Wechsel von Rollen, Perspektiven und Zeitebenen das Bild einer Gesellschaft, die sich hinter den Mauern von Ignoranz, bigotter Heuchelei und Unmenschlichkeit verschanzt.