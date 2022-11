Henry Walkenhorst, Teamchef des Meller Rennstalls Walkenhorst Motorsport, und Teammanager Niclas Königbauer (links) gemeinsam an der Rennstrecke. Foto: Swoosh Motorsport Communications up-down up-down Bilanz von Walkenhorst Motorsport Meller Teamchef über die DTM-Saison: „Das Glück war nicht auf unserer Seite“ Von Heike Dierks | 09.11.2022, 09:45 Uhr

Die DTM-Saison ist beendet. Für das Meller Team Walkenhorst Motorsport lief es in der Rennsportserie nicht so gut wie im Premierenjahr zuvor. Dafür hat ein Talent bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. So fällt die Saisonbilanz des Rennstalls aus.