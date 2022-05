Nur sehr wenig Platz für Zuschauer bietet die Reithalle. FOTO: Luisa Lönker Auf dem Hof Gehrenbeck So liefen die Dressurtage des Reit- und Fahrvereins Neuenkirchen Von Bettina Klimek | 31.05.2022, 11:35 Uhr

Von der Führzügelklasse bis zur L-Dressur für turnierambitionierte Reiter reichte das Prüfungsspektrum beim Reitturnier des RuFV Neuenkirchen in Küingdorf. Auch einige Profireiter sattelten ihre jungen Pferde, um sie am Sonntag in zwei Jungpferdeprüfungen vorzustellen.