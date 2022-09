Der Reit- und Fahrverein Bruchmühlen lädt am verlängerten Wochenende zum Reitturnier mit vielen Prüfungen im Springen und auch in der Dressur ein. Auf diesem Bild ist Ariane König aus Bad Salzuflen bei einer früheren Turnierausgabe in Aktion.

Foto: Heinz Buschmann