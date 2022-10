Dressur und Springen an einem Wochenende Fünf Tage Programm beim Reitturnier in Bruchmühlen Von Bettina Klimek | 05.10.2022, 17:23 Uhr

Von der Führzügelklasse bis zum M-Springen: Für Reiter und auch Zuschauer wurde am langen Wochenende in der Mehrzweckhalle in Bruchmühlen viel geboten. Nur die Parkplätze waren knapp. Denn gleichzeitig war Herbstfest mit verkaufsoffenem Feiertag nebenan.