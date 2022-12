Wurden an der Diedrichsburg gefunden: Drei männliche Welpen. Foto: Panela Opitz/Tierheim Melle up-down up-down Tierheim Melle sucht Besitzer Ausgesetzt? Drei Welpen im Wald in Melle gefunden Von Christina Wiesmann | 19.12.2022, 14:14 Uhr | Update vor 2 Std.

Drei kleine Welpen sind am Sonntag am Nordtor der Diedrichsburg in Melle-Oldendorf gefunden worden. Wo sie herkommen? Unklar. Nun sucht das Tierheim Melle den Besitzer.