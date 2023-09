An dem Unfall gegen 10 Uhr waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Wie genau es zu dem Unfall in Fahrtrichtung Hannover kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Aussagen seien unterschiedlich.

Was gesichert ist: Ein Fahrer wechselte von der rechten auf die linke Fahrbahn. Ein zweiter Fahrer, der ebenfalls auf die linke Spur befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr mit 180 km/h in das erste Fahrzeug rein, wodurch sich dieses drehte und mehrfach in die Seitenplanke geschleudert wurde.

Drei Personen sind leicht verletzt. Der Hauptfahrstreifen ist aktuell gesperrt und der Verkehr wird über den Überholstreifen umgeleitet.

Diese Meldung wird upgedatet, sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen