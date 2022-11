Sanierung oder Neubau? Die Sporthalle in Gesmold steht seit sechs Jahren im Fokus. Immerhin: Ein Planungsauftakt ist gemacht. Foto: Simone Grawe up-down up-down Schule, Sporthalle, Kindergarten Diese drei Bauprojekte in Melle werden nun weiter geplant Von Simone Grawe | 26.11.2022, 10:43 Uhr

Die Grundschule und der Montessori-Kindergarten in Neuenkirchen sowie die Sporthalle in Gesmold: Diese drei Bauprojekte beschäftigen die politischen Gremien in Melle schon lange. Jetzt kommt Bewegung in die Sache, der Zeitplan steht.