Im Zuge der Sanierung der Fahrbahndecke werden von Freitag, 13. Mai, an die Auffahrten Melle-Ost, Melle-West und Gesmold in Fahrtrichtung Amsterdam gesperrt - wie lange genau ist noch nicht klar. FOTO: Stefan Gelhot „Arbeiten voll im Zeitplan“ A30 bei Melle: Drei Auffahrten Richtung Osnabrück ab 13. Mai gesperrt Von Johannes Kleigrewe | 13.05.2022, 13:40 Uhr

Die Fahrbahndecke der A30 in Richtung Hannover wurde bereits erneuert, am Montag geht es in Richtung Amsterdam los. Bereits ab Freitag, dem 13. Mai, sind daher in Melle drei Auffahrten in Fahrtrichtung Amsterdam gesperrt. Wie lange genau, ist noch nicht klar.