Tipps für das Wochenende Drachenfest, Schnäppchenmarkt, Oktoberfest, Oldtimer: Das ist in Melle los Von Hannah Baumann | 24.08.2023, 14:16 Uhr Ein Highlight des Wochenendes wird das Feuerwerk beim Drachenfest in Melle sein. Archivfoto: André Havergo up-down up-down

Am Wochenende vom 26. bis 27. August ist in Melle so einiges an Veranstaltungen geplant. Die Besucher haben die Qual der Wahl. Eine Übersicht.