Live Fotos und Videos Im Liveblog: Das ist heute beim Drachenfest in Melle los Von Hannah Baumann | 26.08.2023, 14:00 Uhr Diese Drachen fliegen am Samstag in Melle. Archivfoto: Archiv up-down up-down

Heute ist das Drachenfest in Melle gestartet. Wir berichten mit Fotos, Videos und Texten in einem Liveblog von der Veranstaltung. Höhepunkte sind unter anderem am Abend das Höhenfeuerwerk und das Nachtfliegen.