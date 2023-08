1. Drachen werden nicht aufgehängt, sondern trockengeflogen

Über 100 Drachen waren an beiden Nachmittagen in der Luft. Am Samstag, um die Drachen zu zeigen, am Sonntag, um sie zu trocknen. „Am Samstag wurden die Drachen ziemlich nass. So können wir sie nicht einlagern“, erklärt Organisator Joachim Kreienbrink.

Diese Reihe von bunten Bären wurden steigen gelassen. Foto: André Havergo

„Sie würden sofort Schimmel ansetzen. Deshalb müssen wir sie trockenfliegen.“ Das ist vor allem bei den großen Drachen schwerer als man denken könnte. Aber am Sonntag half ein guter Südwind, der den Prozess vereinfacht hat, berichtet Kreienbrink. „So konnten wir unseren Besuchern auch noch etwas bieten.“

2. Die Schwierigkeiten beim Nachtfliegen

Die Höhepunkte am Samstagabend, auf die die Besucher stundenlang warteten, wären die Nachtflugshow und das Ballonglühen gewesen. Die Ballons glühten allerdings letztlich nicht, da zum Ende der Nachtflugshow ein Regenschauer über den Flugplatz hereinbrach. Die Ballone durften nicht nass werden, hieß es vom Veranstalter. Deshalb wurde das Feuerwerk vorgezogen.

Die Drachen wurden mit Feuerwerkskörpern über den Platz gezogen. Foto: André Havergo

Bei der Nachtflugshow, bei der die Drachen unter anderem mit Feuerwerkskörpern und LED-Lichtern ausgestattet wurden, mussten die Drachen über den Platz gezogen werden. Dabei rannten die Mitarbeiter mit den Schnüren in der Hand über die Wiese. Das Problem war zu wenig Wind. „Das ist abends aber normal“, informiert Kirsten Schweimler-Kreienbrink, die Frau von Joachim Kreienbrink.

Die Schwierigkeit? „Die Drachen dürfen nicht abstürzen“, so Kreienbrink. Sobald ein Drache auf die Erde kommt, kann er nicht mehr fliegen. Auf dem regen- und taunassen Rasen saugt er sich sofort mit Wasser voll. „Die Drachen mit den Feuerwerkskörpern dürfen auch nicht einfach so landen. Die Gefahr, dass sie sich selbst entzünden, ist zu hoch“, sagt Kreienbrink.

An dem Abend ist alles gut gegangen. Ein paar Drachen sind etwas vom Weg abgekommen und fast in der Zuschauermenge gelandet, die auf dem Rasen saß. Doch größere Unfälle konnten verhindert werden.

3. Polizeieinsatz in der Samstagnacht

Im Verlauf des weiteren Abends kam es zwar nicht zu Unfällen, einen Polizeieinsatz hat es aber trotzdem gegeben. „Ein paar betrunkene Leute wussten einfach nicht, wo ihre Grenze ist“, berichtete Kreienbrink am Sonntagmorgen.

Die Meller Polizei informierte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass ungefähr 10 bis 15 Personen eine Auseinandersetzung hatten, die ernst genug war, dass die Ordnungskräfte gerufen wurde. Als die Beamten allerdings in der Nacht eintrafen, hatten sich die Störenfriede bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Zu Anzeigen ist es nicht gekommen und die Polizei konnten auch keine Personalien aufnehmen.

4. Maskottchen und Riesenrad: Das war neu beim Drachenfest

Zum ersten Mal gab es bei dem Drachenfest ein Riesenrad. In 38 Metern Höhe in einer von 24 Gondeln hatten die Besucher einen guten Blick über den gesamten Flugplatz bis nach Melle-Mitte. Allerdings waren die Gondeln verglast, was wegen der Reflexion das Fotografieren etwas erschwerte.

Eine Fahrt dauerte fünf Minuten und kostete sechs Euro. Nachts war es bunt erleuchtet und hat so, Kommentaren aus der Menge zufolge, dem Programm ein wenig die Show gestohlen.

Das Riesenrad im Dunkeln. Foto: André Havergo

Es gibt aber noch weitere Neuerungen auf dem Drachenfest: Der veranstaltende Drachenclub „Bleib bloß oben“ aus Osnabrück und das Drachenfest haben Maskottchen bekommen. Mitarbeiterin Simone Marschall informierte darüber, dass die beiden Männchen von einem Drachenbauer aus Detmold gefertigt wurden.

Die beiden Maskottchen zählten zu den Großdrachen auf dem Meller Drachenfest 2023. Foto: André Havergo

Er orientierte sich dabei an thailändischen Glücksbringern. „Deshalb haben sie so lustige Füße und Frisuren“, sagt Marschall.

5. Ein Blick hinter die Kulissen (diesmal nicht von uns)

Über 200 Helfer arbeiten emsig in der Woche vor dem Drachenfest an einem reibungslosen Aufbau. Über 5000 ehrenamtliche Arbeitsstunden kommen dabei zustande. In all den Jahren Drachenfest kommen da natürlich so einige Anekdoten zusammen.

Ein Mitarbeiter erzählte von Besuchern, die auf dem Fest unerlaubterweise hinter die Kulissen schauen wollten und dabei das Helfercamp entdeckt hätten. Als solches hätten sie die Wohnwagen allerdings nicht identifiziert: „Die haben sich gefreut, dass hier auch Camper und Wohnwagen zum Verkauf stehen“, lacht der Helfer. „Die Leute kommen einfach auf lustige Ideen.“

6. Deshalb braucht es 14 Tage Urlaub für zwei Tage Drachenfest

„Einige Helfer nehmen 14 Tage Urlaub für die Vor- und Nachbereitung“, sagt Kreienbrink. „Aber am Mittwoch nach dem Fest sieht man nicht mehr, dass wir hier waren. Da wird dann auch der normale Flugverkehr wieder aufgenommen.“

Warum dann 14 Tage? Kreienbrink schmunzelt: „Fünf Tage Aufbau, zwei Tage Drachenfest, drei Tage Abbau und vier Tage zum Erholen.“