Die Vorbereitungen

Am Donnerstag und Freitag gingen der Aufbau und die Vorbereitungen des Festes in die heiße Phase. Auch das Riesenrad, das erstmals bei einem Drachenfest dabei ist, steht. Mit Ausblick auf das Wochenende zeigt sich Drachenfest-Organisator Joachim Kreienbrink vom Verein „Bleib bloß oben“ positiv gestimmt: „Wir sind wie immer perfekt vorbereitet und alles läuft nach Plan.“

Der Aufbau am Donnerstag. Foto: Hannah Baumann

Die Programmpunkte

Am Samstag geht es um 11 Uhr mit dem Drachen- und Rahmenprogramm los. Um 19 Uhr steht nicht, wie ursprünglich angekündigt, die Band First Take auf der Bühne, sondern der DJ Party Creator springt ein. „Die Band musste coronabedingt absagen“, berichtet der Vorsitzende des Osnabrücker Drachenclubs André Schoebe.

Sobald es dunkel ist, wird um 21.15 Uhr die Nachtflugshow gestartet und der Höhepunkt des Festes beginnt. Das Ballonglühen und die Lightshow mit Feuerwerk finden direkt im Anschluss statt. Der Samstagabend klingt dann mit einer Party im Flugzeughangar aus.

Das Programm vom Samstag im Überblick:

ab 11 Uhr: Beginn Drachen- und Rahmenprogramm

19 bis 21.15 Uhr: Musikprogramm mit DJ Party Creator auf der Bühne am Flugfeld

21.15 bis 22 Uhr: Nachtflugshow

22 bis 22.30 Uhr: Ballonglühen und Feuerwerk mit Lightshow

ab 22.30 bis 4 Uhr: Live-Musik im Flugzeughangar mit Faders Up und Dj Party Creator

Ein Highlight des Wochenendes: Die Nachtflugshow am Samstagabend. Archivfoto: André Havergo

Am Sonntag sind die Besucher ab 10 Uhr auf dem Platz willkommen. Um 11.30 Uhr ist ein Gottesdienst vor einer aufblasbaren Kirche geplant. Ab 15.30 Uhr startet die Ausgabe von Gratisdrachen – alle Familien haben die Möglichkeit, einen Drachen steigen zu lassen. „Um ungefähr 16.15 Uhr sollen sich die Familien in Position bringen, sodass wir um 16.30 Uhr mit dem Drachensteigen beginnen können“, erklärt Schoebe.

Um 17.15 Uhr treten als letzte Band des Wochenendes De Lorean auf der Bühne am Flugfeld auf. Um 18.30 Uhr endet das Drachenfest.

Das Programm vom Sonntag im Überblick:

10 Uhr: Beginn des Drachen- und Rahmenprogramms

11.30 Uhr: Drachenfest-Gottesdienst vor der aufblasbaren Kirche

15 Uhr: Auftritt Sambagruppe Samba Primeiro

16.30 Uhr: „Familienfliegen“

17.15 Uhr: Musikprogramm mit De Lorean auf der Osnatel-Bühne am Flugfeld

18.30 Uhr: Offizielles Ende des Drachenfestes

Archivfoto: Archiv

Parkplätze

„Der Segelfliegerweg wird wie in den vergangenen Jahren wieder zur Einbahnstraße“, informiert Kreienbrink. „Parkplätze sind genügend vorhanden und in direkter Nähe zum Flugplatz.“ Die seien auch so befestigt, dass sie auch bei Regen ohne Probleme befahren werden können.

An beiden Eingangsbereichen stehen Fahrradstellflächen zur Verfügung, an denen die Fahrräder kostenlos abgestellt werden können. Ein Lageplan kann auf der Website des Veranstalters kostenlos heruntergeladen werden.