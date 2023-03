Dr. Frank Baller (3. von links) ist der neue Schulleiter der BBS Melle. Glückwünsche zur Amtseinführung sprachen Fachdienstleiter Stefan Zumstrull, Dezernent Clemens Terhorst und Erster Stadtrat Andreas Dreier (von links) aus. Foto: Simone Grawe up-down up-down Amtseinführung von Dr. Frank Baller Vakanz beendet: Berufsbildende Schulen Melle haben einen neuen Leiter Von Simone Grawe | 31.03.2023, 13:02 Uhr

Am Ende ging alles ganz schnell: Erst am Montag kam die Zusage, und schon am Freitag erfolgte die Amtseinführung. Mit Dr. Frank Baller haben die Berufsbildenden Schulen (BBS) Melle einen neuen Schulleiter. Damit endet eine Vakanz von acht Monaten.