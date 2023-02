Melle-Ost - Bruchmuehlen - Riemsloh neu im Dorfentwicklungsprogramm - 25.02.2022 Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Bruchmühlen und Riemsloh Förderprogramm für zwei Meller Stadtteile: Wie und wann Bürger sich beteiligen können Von Arlena Schünemann | 25.02.2023, 11:56 Uhr

Im vergangenen Jahr sind die Stadtteile Bruchmühlen und Riemsloh in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Nun hoffen Stadt Melle und Ortsbürgermeister auf eine rege Beteiligung der Bürger bei der Auftaktversammlung am 2. März. Was soll dort passieren?