Wie am Alten Rathaus in Melle-Mitte soll auch in den Stadtteilen bald eine digitale Tourist-Info stehen. Foto: Petra Ropers Kontroverse Diskussion um Standort Digitale Tourist-Info in Melle: Ortsrat Oldendorf fühlt sich übergangen Von Petra Ropers | 28.08.2022, 09:45 Uhr

In allen Stadtteilen sollen sich Besucher – wie bereits am Alten Rathaus – künftig an einer digitalen Tourist-Information schnell über Sehens- und Erlebenswertes informieren können. Soweit die Idee. An der Art der Standortsuche übte der Ortsrat Oldendorf jetzt herbe Kritik.