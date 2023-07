Netto Marken Discount hat sein Interesse zur Eröffnung einer neuen Filiale in Buer noch einmal bekräftigt. Foto: Simone Grawe up-down up-down Neuer Standort im Ortskern im Gespräch Kommt Netto nach Buer? So konkret sind die aktuellen Pläne Von Simone Grawe | 19.07.2023, 16:09 Uhr

Marken-Discounter Netto hat in diesen Tagen sein Interesse zur Eröffnung einer neuen Filiale in Buer untermauert. In diesem Zusammenhang kommt ein weiterer Standort direkt im Ortskern ins Gespräch.