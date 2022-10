Standort für die digitale Tourist-Info in Neuenkirchen: Der Parkplatz nahe der Christophorus-Kirche Foto: Simone Grawe up-down up-down Pro Stadtteil ein Terminal Digitale Tourist-Infos in Melle: Nicht alle sind mit den Standorten zufrieden Von Simone Grawe | 13.10.2022, 07:52 Uhr

In allen Meller Stadtteilen sollen sich Besucher künftig an einer digitalen Tourist-Information über Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote informieren können. Für die Umsetzung erhält die Stadt Melle Geld aus einem Förderprogramm. An der Standortsuche gab es kürzlich aber Kritik. Wie ist der aktuelle Stand?