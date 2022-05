Farhat Dahech führte den SC Melle 2009 aus der Bezirks- in die Bezirksoberliga (Archivfoto). FOTO: Rolf Kamper Vor dem Endspiel des SCM Meller Aufstiegshelden erinnern sich und geben Tipps für das Landesliga-Finale Von Sven Schüer | 20.05.2022, 09:41 Uhr

Farhat Dahech, Fatmir Dusinovic, Carsten Harquet: Sie alle kennen das Gefühl, mit dem SC Melle aufzusteigen. 2009 gelang ihnen der Sprung in die Bezirksoberliga. So haben sie den Aufstieg damals erlebt und diese Tipps geben sie nun den Spielern des SCM, die am Sonntag um 15 Uhr gegen Hansa Friesoythe um den Aufstieg in die Oberliga spielen.