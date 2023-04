Am Mittwoch wird der Vorhang zur Laienspielwoche in Melle-Riemsloh erstmals geöffnet. Foto: Unsplash/Team Voyas up-down up-down Alle Infos zu den Spieltagen Diese Stücke bietet die Laienspielwoche Riemsloh in Melle 2023 Von Michael Hengehold | 11.04.2023, 12:44 Uhr

Der Laienspielwettbewerb in Riemsloh startet nach einigem Hin und Her zum ungewohnten Termin nach Ostern. Nur noch vier Gruppen beteiligen sich, Auftakt ist am Mittwoch.