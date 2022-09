Wegen des Stadtfests „Herbst-Töne“ in Melle müssen einige Straßen im Stadtgebiet gesperrt werden. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Am 24. und 25. September 2022 Diese Straßen sind in Melle wegen des Stadtfestes „Herbst-Töne“ gesperrt Von Ina Wemhöner | 22.09.2022, 15:30 Uhr

Am kommenden Wochenende finden die „Meller Herbst-Töne“ in der Innenstadt statt. Wegen des großen Stadtfests müssen am Samstag, 24. September, und am Sonntag, 25. September, mehrere Straßen gesperrt werden. Eine Umleitung wird eingerichtet.