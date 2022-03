Schon einmal wurde in Bruchmühlen ein Geldautomat gesprengt, und zwar in der Filiale der Sparkasse Herford an der Bruchstraße FOTO: Nord-West-Media TV Sparkassen-Filiale an der Bruchstraße Diese Folgen hatte die erste Geldautomaten-Sprengung in Bruchmühlen Von Simone Grawe | 02.03.2022, 06:23 Uhr

Die Sprengung des Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale an der Meller Straße war nicht der erste Anschlag dieser Art in Bruchmühlen. Bereits im Sommer 2021 wurde die Filiale der Sparkasse Herford an der Bruchstraße durch eine Sprengung in der Nacht verwüstet. Wie schaut’s dort heute aus?