Vor entscheidenden Wochen So steht es um die Oberliga-Lizenz des Landesligisten SC Melle Von Sven Schüer | 30.04.2022, 08:04 Uhr

Fußball-Landesligist SC Melle kämpft am Sonntag um weitere Punkte im Rennen um den Platz in der Oberliga. Im Aufstiegsfall müsste der langjährige Landesligist einige Bedingungen erfüllen, um in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse antreten zu dürfen. So steht es um die Lizenz.