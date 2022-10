Das Stadtfest „Fabelhaftes Melle“ gibt es bereits seit 2003 und ist stetig gewachsen. 2022 gibt es einige Änderungen aufgrund der Energiekrise. Das Showprogramm ist davon jedoch nicht betroffen. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Energiekrise und Sparmaßnahmen Diese Änderungen gibt es beim Stadtfest „Fabelhaftes Melle“ 2022 Von Ina Wemhöner | 21.10.2022, 14:05 Uhr

Märchenstunde, Laternenumzüge, Musikanten und Gaukler sowie über 100 aufwendige Lichtprojektionen: So kennen die Besucher die Veranstaltung „Fabelhaftes Melle“, die es seit fast 20 Jahren gibt. In Zeiten der Energiekrise wird das Konzept des Großevents in diesem Jahr jedoch angepasst.