Wie die Polizei mitteilt, seien in den vergangenen Monaten vor allem Gartenmöbel und Dekoartikel aus Gärten oder öffentlichen Bereichen gestohlen worden. Nach der jüngsten Tat am vergangenen Wochenende am Lehmweg habe es nun aber einen entscheidenden Hinweis gegeben: Eine Angehörige der Bestohlenen habe eine Täterin wiedererkennen können.

Diebesgut in Wohnung gefunden

Daraufhin ermittelte die Polizei die Personalien der Verdächtigen. Beamte fanden laut Mitteilung Diebesgut in der Wohnung der 54-jährigen Mellerin.

Weitere Hinweise zu diesem Sachverhalt oder den anderen Taten nimmt die Polizei Melle unter 05422 92260 entgegen.