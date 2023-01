Auch in diesem Jahr wieder eine feste Größe im Veranstaltungskalender: die Gesmolder Kirmes. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Termine und Veranstaltungen Kirmes, Festivals und das Drachenfest – das ist 2023 in Melle los Von Christina Wiesmann | 02.01.2023, 17:40 Uhr

Was ist 2023 in Melle los? Hier ist eine Übersicht mit den wichtigsten Terminen öffentlicher Veranstaltungen in diesem Jahr.