Als Kinderstück bringt die Waldbühne Melle in der Sommerspielzeit „Peter Pan" als Kindermusical auf die Bühne. Foto: Ricarda Plümer Kindermusical und Komödie Peter Pan und Currywurst: So läuft die Sommerspielzeit der Waldbühne Melle Von noz.de | 02.05.2023, 14:11 Uhr

Das Ensemble der Meller Waldbühne startet in Kürze in die Sommerspielzeit. Die Proben laufen auf Hochtouren, denn schon bald stehen zwei Premieren an. In diesem Sommer läuft „Peter Pan“ als Kinderstück, und als Abendstück steht die Komödie „Currywurst mit Pommes“ auf dem Programm. Alles über die Stücke und zu den Spielterminen.