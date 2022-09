Gästehaus, Pool oder sogar ein eigener Wald gefällig? All das ist möglich. Foto: Andreas Schneider Immobilien e.K., Knabe Immobilien GmbH, Holle, Collage: Vincent Buß up-down up-down Foto-Tour durch die Anwesen Zum Verkauf: Diese Villen zwischen Ostercappeln und Melle kosten bis zu 1,5 Millionen Euro Von Vincent Buß | 14.09.2022, 11:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Auch in Melle, im Altkreis Wittlage und im angrenzenden Ostwestfalen gibt es teure Luxus-Anwesen mit Wald, Pool und sogar Gästehaus. Was die Immobilien bieten und kosten, zeigt dieser fotoreiche Einblick in eine Welt, deren Türen sich erst ab rund 800.000 Euro öffnen.