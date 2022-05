Nach langer Corona-Zwangspause will die Musicaldarstellerin Johanna Rau mit einem „Best of Musicals“ zurück auf die große Bühne in Melle. FOTO: Ina Wemhöner Nach langer Corona-Pause Die schönsten Musicals als Konzert auf der Meller Waldbühne Von Ina Wemhöner | 02.05.2022, 06:24 Uhr

„König der Löwen“, „Wicked“, „We Will Rock You“: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause will Musiklehrerin und Musicaldarstellerin Johanna Rau mit einem „Best of Musicals“ zurück auf die große Bühne in Melle. Unterstützt wird sie dabei von professionellen Sängern aus der Region.