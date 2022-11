Im Dreiakter „Kaviar drepp Currywurst“ geht der Bürgermeister (Ansgar Stieve) nach dem einen oder anderen Schnaps unerwartet zu Boden. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Premiere des amüsanten Dreiakters Dat Gessemske Duorptheater: Eine Laienspielschar aus Melle begeistert das Publikum Von Christina Wiesmann | 20.11.2022, 11:27 Uhr

Eine in die Jahre gekommene Dorfgaststätte, eine putzige Kneipenwirtin und schrullige Gäste: Den Dreiakter „Kaviar drepp Currywurst“ präsentierte am Freitagabend das Gessemske Duorptheater im Saal Kellersmann. So war die Premiere.