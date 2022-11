Paula Asplan (rechts) traf am Wochenende siebenmal und schraubte ihr Torkonto auf 15 Treffer hoch. Hier feiert sie mit Marlene Klusmann. Foto: PaetzelPress up-down up-down Aufstieg ist das Ziel 30 Tore in zwei Spielen: Frauen von Viktoria Gesmold ballern sich zur Herbstmeisterschaft Von Sven Schüer | 14.11.2022, 12:41 Uhr

Die Kreisklassenfußballerinnen von Viktoria Gesmold haben sich mit zwei Schützenfesten zur Herbstmeisterschaft geschossen. Gegen den SVC Belm-Powe gewann das Team von Trainerin Julia Birth am Freitag 17:0 und am Sonntag 13:0. Was im Sommer nicht gelang, soll nun endlich klappen.