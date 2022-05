Die Premiere des Familienstücks der Waldbuehne in Melle - Die dumme Augustine - kam bei den Zuschauern gut an. FOTO: Stefan Gelhot Saisonstart auf der Waldbühne Melle Gar nicht dumm: Wie die dumme Augustine ihre Familie überrascht Von Anke Schneider | 22.05.2022, 09:01 Uhr

Die dumme Augustine - so heißt das Stück, das das Team der Waldbühne Melle in diesem Sommer aufführt. Bei der Premiere am Samstag zeigte die Gruppe wieder einmal, was sie drauf hat. Mit große Schuhen, roter Nase und jeder Menge Schminke im Gesicht machten die Darsteller den Clowns dieser Welt alle Ehre.