Eine ganz andere Zielsetzung hat die zweite Damenmannschaft der SVO. Mit der Aufstellung Yvonne Bressert, Katja Chrzanowski, Katrin Hoffmann, Rica und Gina Henschen lautet die Zielsetzung, „das eine oder andere Spiel zu gewinnen und den Abstieg zu vermeiden“, wie Uwe Henschen als Mannschaftsbetreuer zu Protokoll gab. Das Team setzt sich aus bereits oberligaerfahrenen Spielerinnen und den beiden jungen „Henschen-Küken“ zusammen, die letztes Jahr noch in der Landesliga respektive Verbandsliga aufgeschlagen haben. Allerdings kann auch Rica Henschen schon auf einige Einsätze als Ersatzspielerin in der Oberliga zurückblicken, in denen sie immerhin eine stolze 9:8-Bilanz vorweisen kann. Auch wird die junge Mannschaft auf Katja Chrzanowski einige Spiele verzichten müssen, da im Dezember der Nachwuchs zur Welt kommen soll und deswegen sicherlich die Teilnahme an einigen Spielen stark gefährdet ist.

Nach dem souveränen Aufstieg aus der Bezirksliga mit lediglich drei Minuspunkten meldet sich die erste Damenmannschaft des TV Wellingholzhausen nach einem Jahr Abwesenheit wieder in der Bezirksoberliga zurück. „Wir freuen uns, wieder da zu sein“, erzählt Mannschaftsführerin Claudia Diekmann und erhofft sich einen gesicherten Mittelfeldplatz mit „vielen spannenden Spielen“. Die Stammbesetzung ist mit Algeth Holtmeyer, Björke Quatmann, Julia Schlöpker, Ramona Gnatzig, Claudia Diekmann und Stephanie Mörixmann unverändert und wird noch erweitert durch Christa Pelke und Nachwuchsspielerin Joana Moog. Vielleicht ist mit diesem Team ja aber auch der persönliche „Traum Landesliga“ der Mannschaftsführerin realisierbar. Die neu formierte vierte Mannschaft der SV Oldendorf ist im Kern mit Martina Schürmann, Carola Krause, Martina Schimmel und Cornelia Geppert mit der letztjährigen Bezirksligamannschaft zu vergleichen. Ergänzt wird diese aber durch die erfahrenen Sabrina Johanns und Ulrike Hakemeyer im oberen Paarkreuz und im unteren durch die beiden Mädels Michelle und Lea Kirchhoff aus der diesjährigen Mädchen-Niedersachsenligamannschaft. Als Fahrplan gibt Martina Schürmann ein „lockeres Herangehen“ aus und erhofft sich doch irgendwie ein „Oben-Mitspielen“. In voller Besetzung sollte dieser Wunsch auch sicherlich nicht unrealistisch sein.

Bezirksliga, Damen

Die Konstante im Damentischtennis der SV Oldendorf ist die V. Mannschaft. Diese Mannschaft spielt seit mehreren Jahren in der Besetzung Gaby Aufderheide, Sylke Witte, Sylke Gottschalk, Birgit Pöhler-Imbrock. Jahrelang wurde der sportlich erreichte Aufstieg von der Bezirksklasse in die Bezirksliga nicht angenommen, aber in diesem Jahr wurde die Herausforderung in der höheren Klasse mit neuen Gegnern und weiteren Fahrten in Angriff genommen.

Die Mädchen-Bezirksligamannschaft aus der Vorsaison mit Diana Lührmann, Alena Witte, Johanna Schweppe und Nele Riemer wird diese Saison als VI. Damenmannschaft der SV Oldendorf in der Damenbezirksliga aufschlagen. Ergänzt werden die vier von den beiden Jugendersatzspielerinnen Merle Riemer und Hanna Niederwestberg aus der Mädchenmannschaft der Niedersachsenliga, die sicherlich auch einige Einsätze dort bekommen werden.