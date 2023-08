Nach einer längeren Showpause präsentiert die Tanzschule Emblaze Dance Studio erneut eine Tanzshow mit vielen Highlights. An zwei Tagen zeigen die Darsteller der Tanzschule aus Melle, und dem zweiten Standort Bielefeld, die Show „Spotlight“ auf der Bühne im Theater Melle. Am kommenden Samstag, 2. September 2023, startet der Premierenabend ab 19 Uhr, am Sonntag, 3. September, beginnt die Vorstellung um 17 Uhr.

Das erwartet das Publikum in Melle

„Gemeinsam präsentieren wir eine Reise durch grandiose Filme und auch Fernsehserien wie zum Beispiel ,Kevin allein zu Haus‘, ,Elvis, der Film‘, ,Burlesque‘ oder James Bond. Dazu gibt es verschiedene Choreografien und auch ein wenig Gesang“, verrät Tanzlehrerin Iulia Racovita.

In dem Stück geht es um sechs Freunde, ähnlich wie in der TV-Serie „Friends“, die abends auf dem Sofa sitzen und einen Film anschauen wollen. Sie können sich jedoch nicht einigen und diskutieren, welches Programm laufen soll. Dabei zeigen sie die schönsten Szenen aus vielen bekannten Hollywood-Klassikern, um die anderen Freunde doch noch von ihrem Lieblingsfilm zu überzeugen.

Letzte Show der Meller Tanzschule

„Es werden viele Soundtracks gespielt, die jeder kennt“, so Racovita, die sich schon sehr auf den Auftritt ihrer Schüler am Wochenende freut. Sie hat in den letzten Monaten die Regie geführt und den aufwändigen Showplan erstellt. „Etwa 130 Darsteller sind an dem Theaterstück beteiligt, im Mittelpunkt stehen jedoch die sechs Schauspieler im Alter von 18 bis 25 Jahren, die sozusagen durch das TV-Programm führen.“ Für die Geschäftsführerin der Tanzschule ist dies zugleich auch die vorerst letzte Show in Deutschland. Sie gibt die Tanzschule ab und zieht nach London, wie sie sagt. Ab Oktober 2023 wird die Tanzschule Emblaze Dance Studio somit von der Tanzschule Creaktiv übernommen.

Karten für die Show „Spotlight“ gibt es bei der Meller Tanzschule unter Tel.: 0151 17219765 oder auch an der Abendkasse im Theater.