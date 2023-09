Einbahnstraße und weniger Parkplätze Marktplatz Melle: Arbeiten für die Umgestaltung beginnen Von Simone Grawe | 11.09.2023, 15:13 Uhr Jetzt geht es los: Auf dem Meller Marktplatz haben die Arbeiten zur Umgestaltung am Montag begonnen. Foto: Simone Grawe up-down up-down

Die Baustelle ist abgeriegelt, die Haltverbotsschilder sind installiert, und die ersten Pflasterarbeiten laufen: Mit dem Wochenbeginn sind am Montag die ersten Arbeiten zur Umgestaltung des Meller Marktplatzes gestartet. Was in den nächsten zwei Wochen passieren soll, erläutert die Stadt.