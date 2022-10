Nicht immer war die Torausbeute des WTV und Marvin de Vries gleichbedeutend mit einem Punktgewinn. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Marvin de Vries tippt den Spieltag Der TV Wellingholzhausen geht selbstbewusst ins Gastspiel beim TuS Hilter Von Sven Schüer | 06.10.2022, 11:43 Uhr

Langsam, aber sicher kommt Kreisligist TV Wellingholzhausen in Tritt. Am vergangenen Sonntag feierte das Team von Trainer Mathias Lührmann einen klaren 4:0-Sieg gegen den TuS Nahne und kämpfte sich in der Tabelle weiter nach oben. Mit Stürmer Marvin de Vries hat der WTV mal wieder einen Torgaranten im Team.