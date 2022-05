Der TSV Westerhausen verliert in der 1. Kreisklasse beim neuen Meister Sportfreunde Schledehausen. Das Foto zeigt Piet Noruschat (links) im Hinspiel gegen Schledehausen. (Archivbild) FOTO: Stefan Gelhot 1. Fußball-Kreisklasse Der TSV Westerhausen verliert das Gipfeltreffen und macht Schledehausen zum Meister Von Heike Dierks | 22.05.2022, 18:23 Uhr

In der Oststaffel der 1. Fußball-Kreisklasse ist die Meisterschaft entschieden: Der Titel geht an die Sportfreunde Schledehausen und nicht an den TSV Westerhausen, der das direkte Duell 3:5 verliert.