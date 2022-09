Jörn Brune traf in beiden siegreichen Partien des Wochenendes für den Fußball-Kreisligisten TSV Riemsloh. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Zwei Siege am Wochenende Der TSV Riemsloh ist das Team der Stunde in der Fußball-Kreisliga Von Heike Dierks | 25.09.2022, 18:39 Uhr

Erfolgreicher Doppelschlag für den TSV Riemsloh: Der Fußball-Kreisligist gewinnt am Freitagabend beim SV Bad Rothenfelde II mit 2:1 und am Sonntagnachmittag beim TV Wellingholzhausen mit 4:3 und verbessert damit seine Position im Ranking beträchtlich. Die Reserve des SC Melle kommt derweil zu einem glanzlosen 3:2 in Niedermark.