Dressurprüfungen bis Klasse L werden am Wochenende beim Meller Reitturnier am Pensionsstall Gehrenbeck in Kerßenbrock geboten. (Archivbild) FOTO: Stefan Gelhot Prüfungen bis Klasse L Der RuF Neuenkirchen lädt am Wochenende zum Dressurturnier ein Von noz.de | 24.05.2022, 13:31 Uhr

Der Reit- und Fahrverein Neuenkirchen in Melle veranstaltet am Wochenende, 28. und 29. Mai, ein Dressurturnier am Pensionsstall Gehrenbeck in Kerßenbrock. Die kleinen und großen Reiter zeigen in Wettbewerben von der Führzügelklasse bis Klasse L ihr Können.