Die Nachfolge für den Supermarkt in Gesmold ist gesichert, schon in Kürze wird der neue Markt unter dem Label „Frischemarkt“ wieder eröffnet. Foto: Simone Grawe up-down up-down Aus „Nah & Frisch“ wird der „Frischemarkt“ Der neue Supermarkt in Gesmold öffnet später – das ist der Grund Von Simone Grawe | 04.04.2023, 12:30 Uhr

Aus „Nah & Frisch“ wird der „Frischemarkt“: Unter diesem Label wird künftig in Gesmold unter neuer Leitung der Supermarkt geführt. Der bisherige Betreiber Ulrich Breeck nennt den konkreten Eröffnungstermin und erzählt, was sich künftig ändern wird, welche Öffnungszeiten geplant sind und wer außerdem am Standort an der Gesmolder Straße einziehen wird.