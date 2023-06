Monika Wondrak-Poppe und Jörg Poppe freuen sich riesig über die bevorstehende Neueröffnung. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down 26.000 Artikel auf 1700 Quadratmetern Eröffnung am Donnerstag: Das bietet der neue Edeka-Markt in Wellingholzhausen Von Simone Grawe | 28.06.2023, 06:00 Uhr

Auf diesen Moment hat Wellingholzhausen lange gewartet: Der neue Edeka-Markt an der Sondermühlener Straße öffnet am Donnerstag, 29. Juni, pünktlich um 8 Uhr seine Türen. Und so schaut es im Inneren des neugestalteten Vollsortimenters aus.