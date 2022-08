Armwrestler Thomas Lanvermeyer aus Melle-Wellingholzhausen trainiert gelegentlich daheim mit Sohn Silas. FOTO: Heike Dierks up-down up-down Platz zwei bei Turnier in Wolfsburg Kraftvolle Rückkehr: Meller Armwrestler Thomas Lanvermeyer hofft auf die WM Von Heike Dierks | 19.08.2022, 12:26 Uhr

Armwrestler Thomas Lanvermeyer hat sich kraftvoll zurückgemeldet. Nach längerer Pause ist der inzwischen 48-Jährige beim internationalen Turnier in Wolfsburg auf Anhieb Zweiter geworden. „Guckt, der Alte kann’s immer noch“, meldete der Meller danach per WhatsApp an die Lieben daheim. Nun ist sein Ehrgeiz neu entbrannt.