Für die Aufführung „Frau Noahs Mantel“ haben die Kinder fleißig geübt. Foto: Inga Göbert up-down up-down Feiern unterm Regenbogen 125 Jahre Martini-Kindergarten in Buer: Ein Karussell gab es schon immer Von Simone Grawe | 01.06.2023, 13:50 Uhr

Der Martini-Kindergarten in Buer zählt zu den Ältesten in Norddeutschland. Stolze 125 Jahre wird die Einrichtung in diesem Jahr alt. Anlass für den Kindergarten, das Jubiläum mit einem bunten Sommerfest zu feiern. Auf ganz viele Aktionen können sich Groß und Klein an diesem Wochenende freuen.