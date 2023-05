Nach dem Umbau möchte der „Frischmarkt“ in Gesmold am kommenden Donnerstag wieder eröffnen. Auch am Sonntag ist eine Öffnung geplant. Foto: Simone Grawe up-down up-down Wiedereröffnung am 11. Mai Der neue Supermarkt in Gesmold öffnet auch sonntags: Ist das erlaubt? Von Simone Grawe | 07.05.2023, 09:50 Uhr

Unter dem Label „Frischmarkt“ eröffnet am Donnerstag, 11. Mai, der Supermarkt unter neuer Leitung in Gesmold. Der aus Sri Lanka stammenden Sivaguru Sivagaran übernimmt die Nachfolge von Ulrich Breeck. Er möchte das Geschäft an der Gesmolder Straße auch am Sonntag öffnen. Darf er das?